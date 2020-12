Skyteam, oneworld e Star Alliance chiedono flessibilità sugli slot estivi

Dopo Iata e A4E anche le tre grandi alleanze di linee aeree oneworld, Star Alliance e Skyteam rivolgono un pressante appello ai Governi nazionali affinché vengano adottate le raccomandazioni stilate dal WWACG (Worldwide Airport Coordinator Group) in materia di slot per la prossima stagione estiva, che – secondo una nota congiunta delle tre aggregazioni – tengono conto del diverso impatto sulle compagnie aeree e dei diversi modelli di business degli aeroporti.

Le misure avanzate dal WWACG riguardano un utilizzo inferiore fino al 50% degli slot rispetto all’attuale 80% che consentirebbe ai vettori di programmare le giuste dimensioni, aiutando le loro finanze – e l’ambiente – non operando a capacità maggiori quando la domanda è inferiore.

Altra misura è riconoscere alle compagnie aeree il diritto di operare slot nell’estate del 2022, consentendo al contempo l’accesso a nuovi vettori per l’estate 2021. Ciò manterrebbe la connettività per i passeggeri che desiderano volare tra coppie di città, offrendo una maggiore scelta per i consumatori. Le compagnie aeree che restituiscono una serie completa di bande orarie entro l’inizio di febbraio potrebbero così mantenere il diritto di gestirle nell’estate del 2022. Ed infine eliminare le sanzioni per le compagnie aeree se non sono in grado di operare a causa di restrizioni di viaggio governative, che sono spesso imposte o rimosse con breve preavviso, per garantire protocolli equi e coerenti a entrambe le estremità della rotta.

In merito alla vicenda l’amministratore delegato di oneworld Rob Gurney ha dichiarato: «Con le restrizioni di viaggio che rimangono in molte parti del mondo, le compagnie aeree continuano a trovarsi in circostanze difficili quando pianificano i loro orari per doversi allineare a restrizioni che spesso cambiano rapidamente con poco preavviso, influenzando la fiducia dei clienti. Le raccomandazioni del settore per le misure di riduzione degli slot forniranno equità e chiarezza alle compagnie aeree mantenendo la connettività».

Ed il ceo di skyteam, Kristin Colvile ha aggiunto: «Con il 65% delle coppie di città dirette che sono scomparse dall’offerta aerea nella prima metà di quest’anno, le normative da noi suggerite sull’uso delle slot standardizzate a livello globale offrono alle compagnie aeree chiarezza e fiducia per riprendere le rotte internazionali aiutando a ricostruire l’economia mondiale».