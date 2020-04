Skyscanner, le nuove iniziative per il futuro dei viaggi

Skyscanner sta mettendo in campo iniziative per ispirare speranza e positività tra i viaggiatori in questo momento difficile e ha anche ampliato il team di Pr per comunicare sull’emergenza coronavirus.

La piattaforma ha realizzato un sondaggio su oltre 4.000 persone in cui è emerso che la positività dei clienti rimane elevata per quanto riguarda i viaggi internazionali e nazionali alla fine del 2020. Il 60% dei viaggiatori è ottimista sul fatto che potrà viaggiare all’estero entro la fine dell’anno.

Tra le iniziative lanciate c’è #WeWill, campagna progettata per instillare speranza. All’interno di questo programma Skyscanner sta condividendo i sogni dei viaggiatori su dove andranno con l’hashtag che dà il titolo alla campagna utilizzato sui social media Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.

Inoltre il portale sta lavorando per fornire supporto al prodotto e consigli dedicati per coloro che cercano di tornare a casa o per chi programma avventure future per quando il mondo riaprirà.

Infine sul sito vengono pubblicate playlist Spotify settimanali sul tema del viaggio.