SkyAlps attiva il volo Bolzano-Brindisi













Dal prossimo 25 maggio SkyAlps avvia un nuovo collegamento dall’aeroporto del Salento di Brindisi per Bolzano. Il volo verrà operato con un aeromobile Dash Dhc8_Q400 da 78 posti e prevede due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato.

«Aeroporti e vettori seguono con grande attenzione le dinamiche di un settore che sempre più deve accompagnare la crescente domanda di traffico, specie quella proveniente dal mercato domestico, destinata ad apprezzarsi ulteriormente – commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – Il volo su Bolzano, che rafforza la direttrice nord-sud fondamentale per la nostra regione, costituisce una grande opportunità per l’industria turistica pugliese che nel Salento, per il cui territorio l’aeroporto di Brindisi è porta di accesso privilegiata, ha uno dei suoi brand più affermati. Nuovi collegamenti, nuovi vettori sono un riconoscimento all’efficienza e alle capacità organizzative di Aeroporti di Puglia, oltre che una solida prospettiva per guardare con fiducia al futuro. Siamo certi che SkyAlps si dimostrerà un partner commerciale affidabile con il quale sviluppare nuove e più importanti collaborazioni».