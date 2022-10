Sky Express punta su Roma con il volo giornaliero per Atene

Partirà il 30 ottobre il volo giornaliero diretto di Sky Express da Roma ad Atene, a bordo dell’Airbus A320neo.

La compagnia ha iniziato a operare nel mercato italiano lo scorso luglio, avviando proprio il volo diretto Roma-Atene. Oggi, rispondendo alle esigenze di maggiore connettività tra le due città, annuncia il rafforzamento della rotta che sarà operata ogni giorno.

Una decisione che fa parte del programma operativo della compagnia e continua il percorso intrapreso nel mercato italiano, incoraggiato dalla risposta dei passeggeri. Le immagini della città di Roma accompagnano anche la campagna pubblicitaria “In with the New” del vettore, che comunica la filosofia dell’azienda.

La rotta sarà operata dall’A320neo eco-sostenibile e ultra moderno dall’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino verso l’Aeroporto Internazionale di Atene e viceversa tutto l’anno. I passeggeri hanno poi l’opportunità di continuare il loro viaggio verso una delle 34 destinazioni greche che la compagnia serve, e anche verso Cipro. Tra le tariffe disponibili, Sky joy, Sky joy+ e Sky enjoy.

«Subito dopo il primo volo di Sky express per Roma, la capitale italiana è diventata una nuova storia di successo per la compagnia aerea – ha dichiarato Vasilis Krasanakis, network planning & pricing manager di Sky Express – Ed è la più grande prova della nostra filosofia strategica e della capacità di sviluppare ed investire in nuove rotte. Roma è la prima delle otto destinazioni internazionali che operiamo tutto l’anno, dove aumentiamo le frequenze. Siamo orgogliosi di volare ora su Roma Fiumicino tutti i giorni da lunedì a domenica; stiamo già valutando l’aggiunta di nuovi voli da Roma verso le isole greche, soprattutto durante i mesi estivi».

Federico Scriboni, head of aviation business development di AdR, ha aggiunto: «La Grecia è uno dei mercati europei più importanti per Aeroporti di Roma e l’incremento di frequenze di Sky Express sulla rotta Roma-Atene ne migliora ulteriormente la connettività. Condividiamo con piacere la scelta di utilizzare aeromobili di nuova generazione a minore impatto ambientale, pienamente in linea con gli obiettivi e le aspirazioni di AdR in materia di sostenibilità».