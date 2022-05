Sky Alps spinge sulla Dalmazia con il no stop Bergamo-Brac













In vista dell’estate, Sky Alps Tour Operator ha lanciato il catalogo premium “La Dalmazia che non ti aspetti” con l’unico volo no stop operato da Milano Bergamo per la nota isola croata Brac.

«La compagnia ha scelto di operare con aeromobili Dash8-400 da 78 posti con meno rumore ed emissioni – ha dichiarato l’amministratore delegato Alex Spinato – Per noi la sostenibilità viene prima di tutto, e possiamo così servire una trendy destination che non può essere operata dai grandi vettori, offrendo quindi un prodotto esclusivo».

«Anche Sacbo condivide la filosofia di questa nuova compagnia – conferma Dario Nanna, commerciale aviation della società di gestione aeroportuale – Lo dimostrano i riconoscimenti di livello internazionale che il nostro scalo continua a ottenere, per la qualità, la sicurezza, l’attenzione agli utenti e la tutela dell’ambiente, per la cura degli spazi comuni e la razionalità del sistema parcheggi, e così via».