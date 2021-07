Skipper and Charter, prima assicurazione per vacanze in barca made in Italy













Approda sul web un nuovo portale assicurativo. Si chiama Skipper and Charter ed è specializzato in polizze viaggio dedicate agli appassionati di vacanze in barca: per mettersi al riparo da ogni tipo di imprevisto prima, durante e dopo il viaggio, e godere senza pensieri la vacanza.

È l’unica polizza nel settore sottoscritta e distribuita da compagnia e intermediari italiani, con relativi servizi di assistenza e gestione sinistri made in Italy. Una soluzione assicurativa predisposta da Nobis, distribuita in collaborazione tra I4t e Borghini e Cossa.

Skipper and Charter si rivolge a chi noleggia un’imbarcazione (a vela o a motore) per le vacanze in tutto il mondo: non solo esperti navigatori, ma anche curiosi che, sull’onda degli effetti della pandemia, stanno optando per la barca come soluzione di vacanza per coniugare il piacere del viaggio con il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti. Il servizio è disponibile anche per le società di charter nautico, gli armatori, le piattaforme online, i tour operator e le agenzie di viaggi.

Al momento della sottoscrizione, si può scegliere fra differenti pacchetti assicurativi, con garanzie e massimali crescenti, differenziati a seconda del tipo di vacanza: imbarco individuale, per chi si limita ad affittare una cabina, noleggio imbarcazione con equipaggio e locazione imbarcazione senza equipaggio, dove uno dei passeggeri svolge il ruolo di skipper.

Tante le soluzioni studiate su misura per intercettare i possibili fattori di rischio e garantire una protezione completa, con particolare riferimento alla locazione senza equipaggio. Tra queste: annullamento viaggio per tutto il gruppo in caso di rinuncia da parte dello skipper o sostituzione gratuita dello skipper anche in corso di crociera, responsabilità civile dello skipper, copertura del deposito cauzionale e ritardo nella consegna dell’imbarcazione; copertura degli eventuali servizi turistici acquistati nei due giorni precedenti e successivi alla crociera, come trasporti, noleggio auto e soggiorni in hotel. A queste si aggiungono le coperture viaggio tradizionali, valide anche in caso di eventi pandemici: assistenza tramite centrale operativa h24, rimborso spese mediche, bagaglio, responsabilità civile del passeggero, interruzione del viaggio anche per quarantena e infortuni.

«Skipper and Charter è la dimostrazione che unire le forze porta a grandi risultati – dichiara il project manager Michele Cossa – Siamo oggi in grado di mettere la nostra ultraventennale esperienza al servizio del pubblico, proponendo per la prima volta una piattaforma user friendly con prodotti assicurativi studiati ad hoc per le vacanze in barca. Il nostro obiettivo è offrire valore aggiunto a tutti gli appassionati, esperti navigatori e neofiti, in una stagione estiva caratterizzata dal grande successo di questa formula di vacanza».