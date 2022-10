Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali a Modena dal 29 ottobre

Torna l’appuntamento con Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali, a ModenaFiere dal 29 ottobre al 1° novembre. L’evento dà il via alla stagione della neve e quest’anno – grazie alla promozione della Regione Emilia Romagna – l’ingresso sarà gratuito per tutti lunedì 31 ottobre mentre gli altri giorni il prezzo del biglietto d’ingresso sarà di 10 euro, con una riduzione del 30% rispetto alle precedenti edizioni. Acquistandolo online, inoltre, il biglietto costa 9 euro fino al giorno prima dell’apertura.

«Skipass è una manifestazione che storicamente vede tra i suoi visitatori tantissime famiglie e pensiamo che questo sia il modo migliore di dare un forte segnale di attenzione proprio a tutte loro, oltre che ovviamente anche ai singoli appassionati, in un momento nel quale i prezzi in generale stanno crescendo in modo importante – spiega Marco Momoli, direttore generale di ModenaFiere – Vogliamo dare un segnale importante e significativo a tutto il mondo della montagna bianca confermando Skipass come l’appuntamento di riferimento a livello nazionale».

Lo slogan di quest’anno è Meet the winter perché è la prima occasione in cui tutti gli appassionati della montagna incontrano l’inverno. Partner storico dell’evento, la Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, darà il via alla stagione agonistica proprio a Modena.

Non mancherà l’area del turismo: le più importanti località di turismo invernale, tour operator, strutture ricettive saranno presenti con la loro offerta e le loro proposte per la fiera. Punto di riferimento per chi lavora nella comunicazione e nel marketing, Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano raccoglierà dati, statistiche e informazioni sulla stagione invernale 2022-2023.

Riconfermato Skipass Matching Day (lunedì 31 ottobre), il più importante evento B2B italiano dedicato al turismo della neve, che quest’anno tornerà in presenza: incontri professionali tra i buyer e gli espositori del turismo di Skipass. Sono attesi 40 buyer, 25 italiani e 15 internazionali: tour operator, sci club, circoli ricreativi aziendali, associazioni e federazioni sportive, sport event organizer, agenzie di team building.