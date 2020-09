Skal Roma nomina socio onorario l’ambasciatore del Messico

L’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, è stato nominato socio onorario di Skal Roma durante l’incontro che si è tenuto giorni fa presso la sede della missione diplomatica. Erano presenti all’incontro il presidente Paolo Bartolozzi, il past president e consigliere internazionale Skal Italia Antono Percario, i vice presidenti Luigi Sciarra e Tito Livio Mongelli e la consigliera Ludmila Posiletcaia.

L’incontro, fortemente incoraggiato da Gustavo Bollo, primo vicepresidente di Skal Città del Messico, gemellato con Skal Roma, e segretario nazionale di Skal International Mexico, si è concentrato intorno alle possibilità di sviluppo dei rapporti turistici, commerciali e culturali tra i due Paesi. Dall’incontro nasce un impegno reciproco di promozione dei rapporti, lo sviluppo del traffico turistico bilaterale e l’organizzazione di attività ed eventi congiunti nello spirito Skal Doing Business Among Friends.

Lo scorso anno il Messico, con quasi 40 milioni di arrivi internazionali (dati Unwto), era risultato il sesto Paese più visitato del mondo. Dall’Italia il trend di crescita degli ultimi due anni aveva superato il +13%. Così come si era consolidato il flusso di turisti messicani in Italia, con oltre 135mila visitatori censiti nel 2018. Ovviamente quest’anno, con l’effetto Covid-19, non farà testo, ma si ripartirà comunque da un interscambio turistico più che promettente.