Skål Roma lancia l’operazione direct marketing

In assenza di fiere e workshop fisici, Skål Roma ha deciso di svolgere una attività di marketing, mettendo a disposizione dei soci gli strumenti di mailing del club per promuovere attivamente le proprie aziende, facendo direct marketing e sfruttando la disponibilità del database di Skål International, nello spirito del “doing business among friends”.

«L’emergenza Covid-19 ha influito pesantemente in quella parte dell’anno, durante la quale si effettuano le contrattazioni estate-autunno 2021 e inverno 2021-2022 – sottolinea presidente di Skål Roma Paolo Bartolozzi – Contrattazioni che sarebbero dovute avvenire nelle varie fiere (Itb, Mitt,…) che sono state tutte annullate. Gli associati di Skål International sono circa 15mila, tutti leader, imprenditori e dirigenti nei vari settori del turismo in rappresentanza di tutte le categorie turistiche, iscritti in 350 club e presenti in 101 Paesi; è l’unica associazione che può vantare tale distribuzione. Da qui l’idea di sfruttare appieno lo Skål Europe Network e nei prossimi 30 giorni la sede di Roma, invierà mail mirate per categoria e gruppi di nazioni destinatarie indirizzate ai soci International, cominciando da quelli del network che raggruppa circa 1996 soci ,suddivisi in quattro macro settori in rappresentanza di 733 tra adv e t.o., 911 hotel, 111 attività turistiche e 241 aziende di trasporti, distribuiti nei 26 Paesi dell’area europea, compresa la Russia».

Gli strumenti di mailing saranno a disposizione dei soci di Roma per promuovere e vendere i propri servizi incoming e acquisire nuovi prodotti in Europa.