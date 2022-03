Skål International Roma stipula 14 gemellaggi per la promozione turistica













Toccano quota 14 i gemellaggi attivati da Skål International Roma per stimolare una reciproca promozione turistica con gli Skal presenti in alcune importanti destinazioni internazionali. Frutto di un’attività che, negli ultimi anni e in particolare durante la pandemia, ha visto una forte accelerazione, dopo Parigi, New Jersey, Istanbul, Città del Messico, Accra e Girona, Skål Roma ha iniziato un percorso con le grandi destinazioni europee appartenenti allo Skål Europe, e dopo Berlino ha aggiunto i gemellaggi con Stoccolma, Praga, Bucarest, Madrid e Budapest. E nel corso del 2022 l’associazione intende consolidare questa attività e si gemellerà con Nizza e Bruxelles portando così a 14 il totale di questi rapporti privilegiati.

L’iniziativa dei gemellaggi di Skal Roma mira a introdurre la promozione turistica reciproca di tutti i club gemellati attraverso la creazione di progetti comuni e di scambi commerciali nel rispetto del motto Skål “Doing Business among Friends”. Inoltre, si vuole istituire fra tutti i 14 club un think tank di professionisti del turismo al fine di scambiare esperienze, best practice ed innovazione. Più in generale, i gemellaggi permettono una collaborazione nell’ambito di una visione culturale più ampia e approfondita.

Il presidente di Skål Roma Luigi Sciarra osserva «Il Club di Roma si conferma nel suo ruolo di Ambassador della destinazione Roma, del Made in Italy e dei suoi attrattori turistici puntando sui valori etici, il networking e le opportunità offerte da Skal International. Così facendo Skal Roma rende la Città Eterna il perno ed il motore di Skal Europa, riprendendo il famoso detto per cui “tutte le strade portano Roma” e modificandolo ‘Tutte le strade partono da Roma…».