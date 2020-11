Skål Europe lancia la fiera virtuale permanente Vews

Skål Europe ha lanciato Vews – Visit Europe With Skål, la nuova piattaforma riservata a tutti i soci che ospita una fiera virtuale permanente, allo scopo di mettere in contatto buyer e seller europei. L’Europa, rappresenta la reale dimensione del mercato domestico e Vews, con più di 3.000 aziende, vuole essere la risposta pratica ed esclusiva di Skål alle difficoltà attuali di tutti i suoi soci.

Skål Roma, che è tra i fondatori di Skål Europe, nata ufficialmente nel luglio 2020, si impegnerà a sviluppare la piattaforma per far sì che raggiunge in breve tempo una dimensione continentale del mercato e svolgere con efficacia il “business among friend” e avere così maggior influenza in seno allo Skål International.

Al tempo del Covid-19, Skål Roma ha continuato a operare in vari versanti e con la Skål Academy, progetto e laboratorio di formazione e ricerca, per individuare le esigenze formative dei membri Skål, giovani e senior e per offrire corsi specifici, ha prodotto ricerche scientifiche conoscitive sul sentiment, sulle azioni e sui bisogni formativi nel turismo al tempo del Covid-19.

E nei prossimi mesi parteciperà a due eventi di rilievo come il Roma Travel Show che si terrà in febbraio e la Borsa mediterranea del Turismo archeologico a Paestum nell’aprile 2021; nel corso di queste due fiere darà visibilità a Vews per coinvolgere maggiormente gli attori della filiera turistica e soci Skål alla ripartenza di tutto il settore.