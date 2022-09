Sixt, noleggio auto agevolato per chi va a votare

Sixt, operatore di servizi di mobilità di fascia premium, propone una speciale offerta per i cittadini italiani che intendono tornare nel proprio comune di residenza, in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Dal 5 al 25 del mese, i cittadini italiani che noleggeranno attraverso il sito web sixt.it o tramite l’app una vettura per un periodo che va dal 22 al 25 settembre, con restituzione del mezzo entro il 27 settembre, potranno usufruire di uno sconto fino al 25%.

«L’attenzione alle esigenze del cliente è per Sixt un fattore di primaria importanza, per questo desideriamo agevolare gli elettori italiani, offrendo loro una soluzione di trasporto vantaggiosa che, in più, permette di organizzare il viaggio a proprio piacimento, secondo i propri orari, le proprie necessità, ma anche secondo le proprie preferenze alla guida – spiega Angelo Ghigliano, vice president & managing director di Sixt Italia, responsabile per operation, fleet, performance & skills, sales e marketing – Infatti la flotta Sixt si compone di molteplici modelli premium delle più prestigiose case automobilistiche».