Sixt inaugura la sua Diamond Lounge a Milano Malpensa













Nuova Diamond Lounge firmata Sixt all’aeroporto di Milano Malpensa. Situata all’interno del Terminal 1 in una posizione strategica dello scalo milanese, si tratta di un’area di oltre 30 metri quadri in cui noleggiare un veicolo di classe premium con parcheggio riservato situato a pochi passi di distanza.

Ma non solo, ovviamente. La Sixt Diamond Lounge offre l’occasione di fare una sosta di relax o di lavoro prima di proseguire il proprio viaggio, in uno spazio elegante, concepito per garantire tranquillità, riservatezza e comfort.

Sixt Diamond Card fa parte del programma fedeltà di Sixt e viene assegnata ai top client esclusivamente su invito, dando diritto a molteplici vantaggi tra cui uno speciale sconto sul noleggio di auto, furgoni o sul servizio limousine.

Angelo Ghigliano, vice president & managing director di Sixt Italia, responsabile per operation, fleet, performance & skills, sales e marketing, ha commentato: «Continuiamo il nostro percorso di espansione nel mercato italiano perseguendo l’obiettivo di posizionamento premium. Un traguardo che intendiamo raggiungere non solo attraverso il noleggio di vetture di alta gamma per l’ambito leisure e business, a breve o lungo termine, flessibile e personalizzabile, ma anche attraverso l’elevata professionalità e attenzione al cliente, e offrendo molteplici servizi che facilitano la mobilità, di cui Diamond Lounge è un perfetto esempio».