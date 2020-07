Six Senses, nel 2023 debutta in Umbria il resort di Antognolla

Six Senses prosegue con la sua espansione in Italia. Dopo l’annuncio della struttura di Roma, che aprirà nel 2021, il brand del Gruppo Intercontinental annuncia il Six Senses Antognolla in Umbria, pronto a debuttare nel 2023.

Il Six Senses Antognolla accoglierà i suoi clienti in un contesto rurale, tra ulivi, vigne e colline. Saranno 71 le camere a disposizione degli ospiti e tutte collocate all’interno del castello, mentre saranno 79 le ville e gli appartamenti, con un’offerta wellness di alta gamma, un campo da golf da 18 buche o anche una scuola di cucina e una fattoria biologica.

«Dopo anni di studio e di vita in Italia, la mia connessione con il popolo italiano è forte. Sono felice di lavorare a questo progetto in Umbria, tra sostenibilità, benessere e attività all’aria aperta», ha detto Neil Jacobs, ceo Six Senses Hotels Resorts Spas.

Il progetto è finanziato da Viy Management e Alessio Carabba Tettamanti, proprietario della Tenuta di Murlo, sempre in Umbria.