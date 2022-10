Siviglia spinge sul turismo green e chiama i turisti italiani

Una Siviglia in versione green chiama l’Italia e lancia il suo slogan “Hola Soy Sevilla, famosa ma sconosciuta”, a enfatizzare l’impegno della bella città spagnola in tema di turismo sostenibile e al tempo stesso sottolineare che la sua bellezza è proverbiale ma in molti mercati, come quello italiano, si conosce ancora poco.

Così, in occasione della partita di Europa League Roma-Real Betis, l’ufficio del turismo di Siviglia, insieme alla società calcistica Real Betis, ha incontrato tour operator, agenzie di viaggi e stampa per consolidare uno scambio culturale e turistico già esistente tra la Capitale romana e il capoluogo andaluso.

La presentazione della destinazione è stata realizzata insieme alla squadra del Real Betis attraverso il programma Forever Green: un’iniziativa del club sivigliano per rendere visibile progetti aziendali “che vogliono mostrare al mondo quello che si sta facendo oggi per contribuire al futuro del nostro pianeta”.

Questa iniziativa è perfettamente in linea con gli obiettivi del Sevilla City Office, come evidenziato dal general manager Antonio Jimenez Ruiz e dal responsabile area promozione dell’Ufficio turistico di Siviglia, Juan Luis Lopez, che puntano a promuovere un turismo sostenibile attraverso la creazione di sinergie con diversi enti pubblici e privati. Inoltre questo progetto è in linea con la strategia di posizionamento del capoluogo andaluso come città dello sport, una sfida sempre più consolidata dopo la celebrazione della sesta edizione del World Football Summit recentemente conclusa nel Palazzo delle Esposizioni e dei Congressi di Siviglia (Fibes).