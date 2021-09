Sita riduce le emissioni e ottiene la certificazione CarbonNeutral













Sita ha ottenuto la certificazione di azienda CarbonNeutral con un anno di anticipo rispetto all’obiettivo originale del 2022.

Il piano carbon neutral di Sita, il programma Planet+ riconosciuto dalle Nazioni Unite, è stato fondamentale per diminuire le emissioni con iniziative volte a creare luoghi di lavoro sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Sita compensa il 100% delle emissioni che non è in grado di ridurre o eliminare finanziando progetti che aiutano a tagliare e annullare le emissioni e promuovendo più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Queste azioni di compensazione includono il sostegno alla riforestazione e la protezione della biodiversità.

Il percorso di Sita verso la carbon neutrality e l’accredito formale ha visto la collaborazione con diverse organizzazioni indipendenti specializzate. Per sviluppare un programma carbon neutral solido, l’azienda ha seguito il quadro Carbon Neutral Protocol, gestito da Natural Capital Partners, i principali esperti di carbon neutrality e finanza climatica.

Insieme a Rsk Group, società indipendente specializzata nella valutazione di emissioni, è stata intrapresa una revisione completa delle emissioni relative a operazioni e viaggi di lavoro, per calcolare la carbon footprint di Sita. Nel 2020, questa revisione è stata estesa fino a includere emissioni indirette generate da attività come lo smart working, modalità di lavoro adottata dai dipendenti durante la pandemia. La riduzione della carbon footprint riflette le azioni intraprese da Sita dal 2018 per ridurre, eliminare e compensare le emissioni.

Dopo aver raggiunto la carbon neutrality, l’azienda è ora impegnata a diminuire ulteriormente le emissioni e a raggiungere nuovi obiettivi. In parallelo, Sita lavora inoltre allo sviluppo di nuove tecnologie per aiutare i propri clienti e l’intero settore dell’aviazione a limitare la carbon footprint, concentrandosi in particolare sull’ottimizzazione delle operazioni degli aerei e sulla riduzione del consumo di carburante.

Di recente Sita, tra l’altro, ha acquisito Safety Line, una startup specializzata in soluzioni digitali per la sicurezza e l’efficienza dell’aviazione, con l’obiettivo di ampliare il portfolio in modo da guidare una maggiore efficienza operativa in termini di consumo di carburante e di limitazione delle emissioni di CO2 degli aerei nelle fasi chiave del volo.