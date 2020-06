Sita rafforza il team di executive management con Lavorel e Fabre

Due nuove nomine nel team di executive management per Sita, che sta cercando di prepararsi al meglio in un momento cruciale che vede l’industria del trasporto aereo alle prese con la difficile sfida di riavviare le attività, dopo la lunga sospensione dovuta alla crisi legata al Covid-19.

David Lavorel, in precedenza ceo di Sita for Aircraft, è stato posto alla guida di Sita at Airports and borders, braccio dedicato alle soluzioni per gli aeroporti e di frontiera. Obiettivo chiave nel 2020 per Sita sarà supportare gli scali e le compagnie aeree clienti nell’implementazione di soluzioni intelligenti per la gestione dei passeggeri, in modo da assicurare la sicurezza – anche dal punto di vista sanitario – di viaggiatori e staff.

Sébastien Fabre, precedentemente vp airline & airports portfolio, è stato invece nominato a capo di Sita for Aircraft, che in un momento che vede le compagnie aeree intente a riprendere i voli diventa sempre più strategica per migliorare l’eccellenza operativa, consentendo per esempio ai vettori di beneficiare di tempi di turnaround dei velivoli più rapidi; e nel contempo, approfittare dei benefici offerti dall’aereo connesso.

«Assicurare una forte leadership delle nostre aree di business chiave è particolarmente importante perché vogliamo supportare l’industria che torna a volare. Dopo oltre dieci anni in cui si sono dimostrati assolutamente capaci di guidare l’innovazione del settore, riscontrando la costante soddisfazione dei propri clienti, Sébastien e David sono le persone giuste per guidare il business attraverso le nuove sfide e per fornire le soluzioni adeguate a sostenere la ripresa del settore», ha dichiarato Barbara Dalibard, ceo di Sita.