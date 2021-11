Sita potenzia lo scalo di Francoforte con 87 chioschi biometrici













Sita ha annunciato l’installazione all’Aeroporto di Francoforte di 87 chioschi biometrici TS6, i touchpoint che consentono ai passeggeri di effettuare il check in e di ottenere le etichette per l’imbarco self service dei propri bagagli, per un viaggio sempre più contactless.

Si tratta di chioschi versatili che funzionano congiuntamente con la soluzione Sita Flex. Questa implementazione tecnologica su larga scala, che verrà completata entro la fine di quest’anno, è la più grande di Sita in Europa e permetterà allo scalo aeroportuale di Francoforte di migliorare l’esperienza dei passeggeri con un occhio all’aumento dell’efficienza operativa.

Pierre-Dominique Prümm, direttore esecutivo aviation & infrastructure di Fraport, che gestisce lo scalo tedesco, ha dichiarato: «Offrire ai passeggeri modi innovativi, più sicuri e più intelligenti per viaggiare, assicurando al contempo di avere operazioni aeroportuali resilienti ed efficienti, è vitale mentre il nostro settore si riprende dall’impatto della pandemia. Sita ci aiuta a raggiungere di questo obiettivo. Non vediamo l’ora di accogliere più passeggeri desiderosi di volare».

«Siamo orgogliosi di continuare a sostenere aeroporti leader come Francoforte nella ripresa della pandemia. La tecnologia è la chiave per sbloccare viaggi più intelligenti e più sicuri per tutti, perché consente di recuperare i ricavi persi durante gli ultimi 18 mesi e garantisce operazioni flessibili che possono adattarsi alle circostanze impreviste del domani. Un’industria del trasporto aereo più solida e sostenibile andrà a beneficio dei passeggeri, dell’economia e dei posti di lavoro», ha concluso Sergio Colella, presidente Europa, Sita.