Sita più green, nel 2022 gli uffici tutti carbon free

Migliorano le perfomance di Sita, il principale player tecnologico nel trasporto aereo, sul fronte della sostenibilità: secondo il report 2020, nei suoi 26 uffici è stata registrata una riduzione di emissioni Co2 del 42% ed entro il 2022 l’intera sua struttura sarà carbon free. Risultati in linea con i requisiti del programma che prevede entro i prossimi due anni il passaggio al 100% di energia rinnovabile o a tariffa verde in tutti i più grandi uffici di Sita.

Sergio Colella, presidente Europa di Sita, sottolinea: «È dal 2012 che lavoriamo per ampliare e migliorare continuamente i nostri programmi, con obiettivi concordati annualmente. L’evoluzione delle aspettative di clienti, partner, fornitori e altri gruppi di stakeholder rende importante fornire report oggettivi sulle nostre attività e sui nostri risultati in materia di sostenibilità. Sita lo fa da anni, e ora la nostra ambizione è quella di essere carbon neutral entro il 2022, in linea con il nostro programma Planet+».

Per raggiungere lo status di carbon neutral, Sita sta collaborando con Natural Capital Partners e segue il Carbon Neutral Protocol, che richiede una valutazione rigorosa delle emissioni. Ha inoltre adottato il Programma Planet+, che si basa su due anni di riduzioni delle emissioni di carbonio dei viaggi di lavoro. Il monitoraggio è iniziato nel 2018 e nel giro di un anno Sita ha ottenuto una riduzione del 7,3% delle emissioni dei viaggi d’affari grazie agli investimenti in tecnologie collaborative.

Il programma Planet+ comprende le emissioni derivanti dalle spedizioni, dai rifiuti e dal consumo di energia in 25 uffici di Sita, dove lavora quasi la metà (45%) dei dipendenti. Anche le emissioni del data center, che rappresentano solo il 6% di quelle totali, vengono monitorate attentamente con iniziative intraprese nel 2019 per ridurre ulteriormente questo dato.