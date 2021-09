Sita lancia EcoApp: soluzione hi-tech per aerei sempre più green













Si chiama “Eco app” ed è una virtuosa combinazione di eWAS Pilot e OptiFlight, che riduce il consumo di carburante grazie a una pianificazione di volo intelligente. È stata lanciata da Sita, uno dei principali player nella tecnologia applicata al trasporto aereo.

La soluzione It di Sita – già adottata dal business jet Bombardier Challenger 3500 – rende, per esempio. È la prima volta che su un velivolo di questa tipologia – per il segmento del business travel – permette ai piloti di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio. L’adozione di tecnologie consente un risparmio di carburante che, nella sola fase di salita, è del 5-6%; se tutte le compagnie del mondo utilizzassero OptiFlight, si potrebbero risparmiare 5,6 milioni di tonnellate di CO2.

Lanciato a Montréal all’inizio di questa settimana, il Challenger 3500 è tra l’altro il primo aereo di medie dimensioni ad avere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto, proprio grazie a soluzioni come eWAS Pilot con OptiFlight che contribuiscono all’efficienza del velivolo.

Nel dettaglio “Eco app” aiuta i piloti a ottimizzare i piani di volo per massimizzare l’efficienza del carburante, ridurre le emissioni di carbonio, ottenere maggiori informazioni utili ad analizzare la situazione per un volo più sicuro e confortevole. eWAS Pilot fornisce previsioni meteo accurate in 4D e aggiornamenti in real time, ottenuti da varie fonti in modo da avvertire tempestivamente in caso di pericoli come temporali, fulmini, turbolenze, venti forti, ghiaccio e persino cenere vulcanica.

Sulla base di questi dati, i piloti possono determinare agilmente le rotte di volo più economiche, evitando le condizioni meteorologiche avverse.