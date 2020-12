SingapoReimagine, l’iniziativa per i viaggi del futuro

In occasione di Travel Revive, il primo Travel Tradeshow internazionale ibrido tenutosi nell’Asia-Paficico durante Covid-19, è stato presentato SingapoReimagine: un’iniziativa concepita come un dialogo internazionale, per immaginare insieme il futuro dei viaggi e fornire idee all’avanguardia per supportare concretamente la ripresa del settore.

SingapoReimagine prenderà il via con una serie di forum dal titolo Reimagine Travel – Global Conversations, che avranno luogo in tutto il mondo: il primo forum è previsto proprio a Singapore nel 2021. In questa occasione Singapore e i partner provenienti da tutto il mondo sono invitati a condividere idee e conoscenze con lo scopo di rilanciare il turismo; Singapore Tourism Board ad esempio mostrerà la sinergia tra settore pubblico e privato per offrire nuove possibilità a tutti i visitatori.

Inoltre fa parte di SingapoReimagine, l’iniziativa Reimagine Travel in Singapore che consiste in una serie di impegni intrapresi dalla comunità locale e partner turistici per co-creare idee e stimolare il rinnovamento del turismo di Singapore. Questa iniziativa completa SingapoRediscovery, una campagna locale che incoraggia i singaporeani per il momento, a riscoprire le gemme e le esperienze nascoste della loro città. Reimagine Travel – Global Conversations e Reimagine Travel in Singapore saranno lanciate nel 2021.

«Il Covid-19 è la più grande crisi che abbiamo mai affrontato nel settore dei viaggi e nel turismo. Ma ci offre anche l’opportunità di resettare e rilanciare le nostre industrie in un modo che mai avremmo immaginato fosse possibile. Il percorso per re-immaginare l’esperienza di viaggio è già iniziato a Singapore, e vogliamo continuare questo percorso con la nostra comunità e i nostri partner qui e in tutto il mondo», afferma il ceodi Singapore Tourism Board, Keith Tan.

Anche se ci vorrà del tempo prima che riprendano i viaggi internazionali a pieno regime, ci sono segnali promettenti in merito alla domanda futura. Secondo uno studio condotto da Ipsos nell’agosto del 2020 in 14 mercati, sia i viaggiatori leisure che i viaggiatori Btmice (Business Travel and Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions) percepiscono Singapore come una destinazione sicura da visitare, nonostante il Covid-19.

Secondo lo studio, la fiducia nei viaggi all’estero, per quanto riguarda sia i soggiorni di piacere che di lavoro, è in costante aumento: il 76% degli intervistati indica di voler effettuare un viaggio di piacere nei prossimi 12 mesi, e il 90% dei viaggiatori Mice intervistati, indica il desiderio di effettuare un viaggio di lavoro nei prossimi 12 mesi.

SingapoReimagine si occupa anche di creare un nuovo standard per i viaggi. Negli ultimi mesi, il settore del turismo di Singapore ha dimostrato sia resistenza che spirito inventivo, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei visitatori e garantire che ogni aspetto della loro esperienza sia sicuro, ma allo stesso tempo piacevole.