Singapore rilancia l'offerta Mice con esperienze e itinerari sicuri













Singapore Tourism Board continua la riqualificazione dell’ offerta turistica della città-stato asiatica puntando sul turismo esperienziale. E a pochi giorni dall’apertura dei corridoi con l’Italia, annuncia il lancio della Safe Itinerary Guide e di Experience Singapore! Compendium, una raccolta di linee guida e itinerari di viaggio sicuri, stilati insieme a cinque associazioni locali del settore turistico.

Il progetto, è il risultato di partnership pubblico-private tra STB e la National Association of Travel Agents Singapore (NATAS), l’Association of Singapore Attractions (ASA), la Singapore Association of Conventions & Exhibition Organisers and Suppliers (SACEOS), la Singapore Hotel Association (SHA) e la Society of Tourist Guides Singapore (STGS). E sono partnership nate dalla Emerging Stronger Taskforce Tourism Alliance for Action (EST AfA), che mira ad approfondire la collaborazione intersettoriale nel turismo.

La Safe Itinerary Guide, è un manuale di linee guida per supportare le imprese turistiche ad ottimizzare la propria offerta, personalizzando gli itinerari di viaggio sulla base delle esigenze dei viaggiatori e progettando itinerari sicuri e coinvolgenti. Ad esempio, vengono molto incoraggiate le partnership intersettoriali tra imprese turistiche e fornitori di assistenza sanitaria per dare ai viaggiatori una maggiore garanzia durante i loro viaggi. Le informazioni chiave della guida saranno anche condivise con le imprese turistiche e partner di STB in tutto il mondo.

Experience Singapore! Compendium , invece, offre una selezione di esperienze travel & lifestyle ideate specificatamente su turisti e viaggiatori Mice (uno dei segmenti di punta del STB), divise in varie fasce di prezzo e interessi e per vari segmenti di clienti. Tra le esperienze disponibili, il simulatore di volo in realtà virtuale, per chi desidera esplorare i paesaggi di tutto il mondo, ma anche esperienze gastronomiche, escursioni in cable car, boat tour tra le isole, e attività in 4D ad Adventurland di Sentosa.

Kenneth Lim, direttore -travel agents and tourist guides del Singapore Tourism Board ha commentato: «Con la graduale ripresa del turismo internazionale, i consumatori dovranno navigare tra vari requisiti di salute e sicurezza quando pianificano i loro viaggi. Stb ha lavorato a stretto contatto con i nostri partner turistici per mettere insieme queste risorse, in modo che possano progettare itinerari di viaggio che aggiungano valore e riducano l’incertezza dei loro clienti. Speriamo che queste risorse siano utili mentre Singapore riapre progressivamente i nostri confini».

Charles Tan, segretario generale di Natas e presidente del comitato “Experience Singapore! Compendium, sottolinea l’impirtanza della collaborazione tra operatori turistici: «Il Covid-19 ha cambiato il modo in cui le persone vivono e viaggiano, e speriamo di incoraggiare le imprese turistiche a sviluppare offerte creative e convincenti, fornendo al contempo un’esperienza sicura per i visitatori. Speriamo anche che il lancio dell’Experience Singapore! Compendium incoraggerà e aprirà la strada a una maggiore collaborazione nel settore del turismo».