Singapore resiste grazie ai corridoi e raggiunge i 330mila arrivi internazionali













La destinazione Singapore resiste alla crisi del travel dettata dalla pandemia, e nel 2021 dimostra tutta la sua resilienza, registrando 330mila arrivi di visitatori internazionali e circa 1,9 miliardi di dollari di entrate. E sebbene siano cifre molto inferiori a quelle registrate prima della pandemia, i segnali di ripresa nel settore turistico sono molto incoraggianti, con una crescita del 221% negli ultimi tre trimestri del 2021, rispetto allo stesso periodo nel 2020 per gli arrivi, e del 92% rispetto allo stesso periodo del 2020 per le entrate.

Tra le novità che hanno aiutato la ripresa del settore, la più importante è sicuramente l’introduzione degli accordi di viaggio, come la Vaccinated Travel Lanes (VTLs) – di cui fa parte anche l’Italia insieme a Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, India, Brunei ed altri Paesi.

Ma la crescita ha riguardato anche il turismo interno, grazie allo sviluppo di esperienze nuove e innovative per la comunità locale.

Keith Tan, chief executive di Singapore Tourism Board (Stb), ha dichiarato: «Anche se ci vorrà del tempo prima che i numeri del turismo tornino ai livelli pre-pandemia, siamo incoraggiati dalla resilienza delle nostre attività turistiche e dal loro impegno nel preservare il lavoro, trasformare le loro attività e investire in nuovi prodotti ed esperienze. Questi sforzi consolideranno l’attrattiva di Singapore mentre ci prepariamo ad accogliere un numero maggiore di visitatori internazionali. Dobbiamo anticipare battute d’arresto e sfide anche se l’industria del turismo si riprende lentamente. Ma sono fiducioso che il settore abbia imparato dalle sue esperienze e sia pronto a riconquistare la domanda quando tornerà».

E la fiducia nel futuro e nella ripresa si respira anche nel settore alberghiero, che nonostante la pandemia ancora in corso, nel 2021 ha visto tante aperture di nuovi hotel con e nuovi concept, come The Clan, Duxton Reserve e Oasia Resort Sentosa.

Per stimolare il mercato interno, inoltre, altri hotel hanno introdotto soggiorni ed esperienze per gli ospiti locali. Ad esempio, The Ritz-Carlton, Millenia Singapore ha lanciato un tour artistico dell’hotel in realtà aumentata (AR).

Ma Singapore punta a mantenere saldo anche il suo ruolo di destinazione di riferimento in Asia per gli eventi business e MICE. In seguito all’introduzione del Safe Business Events Framework nel 2020, il settore ha registrato una veloce ripresa nel 2021. Sono più di 200 infatti, gli eventi MICE ospitati dalla città-stato asiatica nel 2021, con quasi 50.000 partecipanti locali e internazionali.

E nel 2022 il Singapore Tourism Board (Stb) ha intenzione di continuare ad organizzare altri eventi MICE, anche grandi e significativi. Tra quelli principali, il “FIND – Design Fair Asia” (2022–2024), la nuova fiera organizzata in collaborazione con Fiera Milano. Molti però anche gli eventi a vocazione più Leisure, che continueranno ad essere proposti anche nel 2022 da Stb, per soddisfare la domanda locale e garantire che Singapore rimanga attraente per i visitatori internazionali. Uno tra tutti, la prossima serie di eventi ONE Championship nel 2022.

Per quanto riguarda gli investimenti futuri, Stb ha annunciato che continuerà ad investire ed intensificare i suoi sforzi nei mercati chiave del suo incoming, ed a consolidare i rapporti con i suoi partner turistici.

Previste ad esempio partnership con Singapore Airlines e Changi Airport Group sulla campagna “Welcome Back to Singapore” – già lanciata in Germania e India e prevista anche in Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Corea del Sud- per posizionare Singapore tra le destinazioni come destinazione top of mind nei mercati internazionali.

E ancora, previste per Stb anche partnership in-market, come con Airbnb Experiences, e Studio Dragon e per la serie di video SingapoReimagine Utraman.

Grande attenzopne anche alla sostenibilità: nel 2021, Stb è diventata membro del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), mentre Resorts World Sentosa è diventata la prima azienda turistica nel sud-est asiatico a ottenere la certificazione GSTC Destination Criteria and Industry Criteria for Hotels.