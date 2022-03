Singapore allenta le restrizioni: come visitarla senza quarantena













Passo indietro nei controlli anti Covid. Singapore riapre al turismo internazionale annunciando un importante allentamento delle misure di ingresso: dal 1° aprile, tutti i viaggiatori vaccinati e i bambini sotto i 12 anni potranno entrare nella città-Stato effettuando soltanto un test pre partenza molecolare o antigenico. Abolito, tra l’altro, il tampone rapido obbligatorio entro 24 ore dall’arrivo.

L’ente del turismo specifica che, per i viaggiatori vaccinati, non sarà più necessario partire con voli designati Vtl, le Vaccinated Travel Lane aperte da settembre che permettevano di entrare a Singapore senza quarantena. Di conseguenza, non sarà più necessario il Vaccinated Travel Pass per i visitatori in arrivo, per motivi di turismo.

Sarà necessario esibire il certificato di vaccinazione indipendentemente dal luogo di rilascio come proof of vaccination. Resta valida la Sg Arrival Card, semplificata in modo tale da poter essere compilata facilmente. I viaggiatori dovranno solo presentare i propri dati personali, lo stato di vaccinazione e la dichiarazione sanitaria.