Singapore Airlines verso voli ad alta sostenibilità con Sita

Strategia sempre più green per Singapore Airlines che, per raggiungere il suo obiettivo di emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, ha scelto Sita OptiClimb, uno strumento digitale di analisi prescrittiva a bordo aereo per ottimizzare il consumo del carburante. Sita ha calcolato che questa soluzione è in grado di supportare la compagnia aerea per la riduzione delle emissioni di Co2 degli aerei fino a 15.000 tonnellate all’anno.

Utilizzando Sita OptiClimb, il vettore è ora in grado di ottimizzare l’utilizzo del carburante durante la fase di salita dell’aereo. La soluzione, unica nel suo genere, abbina modelli di apprendimento automatico specifici per la coda dell’aereo alle previsioni meteo 4D per consigliare velocità di salita personalizzate in base alle diverse altitudini. La tecnologia sfrutta i dati storici di volo per prevedere il consumo di carburante in diversi scenari e raccomanda profili di salita ottimizzati su un’interfaccia facile da usare per i piloti. Dopo un periodo di test e a seguito della convalida dei risultati di Sita OptiClimb, lo strumento è utilizzato sulla flotta di Airbus A350 di Singapore Airlines dall’agosto 2022.

Si stima che le compagnie aeree possano risparmiare fino al 5% di carburante durante la fase di salita di ogni volo, ed evitare, quindi, circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica all’anno se tutte le aerolinee del mondo utilizzassero lo strumento di Sita.

Per Yann Cabaret, amministratore delegato di Sita for Aircraft, «è emozionante far parte del viaggio di Singapore Airlines per rendere l’aviazione più sostenibile, dal punto di vista ambientale e finanziario. Grazie a strumenti innovativi, economici e basati sui dati, possiamo aiutare tutte le compagnie aeree e i loro dipendenti a prendere decisioni più informate, che portino oggi a una maggiore e necessaria efficienza operativa».

Dal canto suo, Quay Chew Eng, senior vice president delle operazioni di volo di Singapore Airlines, ha dichiarato: «La nostra compagnia aerea utilizza molteplici leve per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, tra cui le più recenti tecnologie per ottimizzare l’efficienza del carburante nel tentativo di ridurre le emissioni di Co2. Sita OptiClimb utilizza analisi avanzate per supportare questo risultato. Continueremo a cercare soluzioni innovative per ridurre la nostra carbon footprint e arrivare a zero emissioni nette di carbonio entro il 2050».