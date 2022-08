Singapore Airlines, stop alle mascherine a bordo

A partire da oggi, lunedì 29 di agosto, i passeggeri di Singapore Airlines non dovranno più sottostare all’obbligo di indossare la mascherina durante il volo (salvo che il Paese di arrivo o di partenza non la richieda).

La decisione della compagnia aerea è frutto delle linee guida Covid aggiornate dal governo di Singapore che prevede il non obbligo di mascherine anche in tutti gli ambienti interni ad eccezione dei trasporti pubblici e delle strutture sanitarie.

Inoltre, l’uso di mascherine non è più richiesto nemmeno all’aeroporto di Changi. Singapore ha anche abolito la quarantena per i turisti in arrivo non vaccinati, purché risultino negativi a un test Covid pre-partenza.

Nell’intero sud-est asiatico, tutti i Paesi richiedono ancora le mascherine a bordo, ad eccezione della Thailandia.