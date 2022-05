Singapore Airlines riprende i voli diretti da Roma













Singapore Airlines riprende dal 3 giugno 2022 il collegamento diretto da Roma Fiumicino a Singapore, dopo averlo operato per tutta la seconda parte del 2021 tramite lo stop over a Copenaghen.

La compagnia aerea opererà tre voli diretti a settimana con Airbus A350-900 con una capacità di 253 posti pr tre classi di viaggio. I voli decolleranno infatti ogni martedì, venerdì e domenica con 42 posti in Business, 24 in Premium e 187 in Economy.

Per Dale Woodhouse, general manager di Singapore Airlines per l’Italia, «la ripresa dei voli diretti da Roma significa che siamo vicini al raggiungimento del nostro obiettivo di tornare il prima possibile alle frequenze pre Covid. Siamo orgogliosi di contribuire alla ripresa del trasporto aereo globale e ci auguriamo di poter soddisfare la domanda di viaggi leisure e corporate da Roma a Singapore e anche oltre, verso il sud-est asiatico, l’Asia settentrionale e il Pacifico».

«Oggi celebriamo un importante traguardo sulla strada del ritorno alla normalità – ha dichiarato invece Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma – Singapore Airlines è la prima compagnia aerea a ripristinare collegamenti diretti tra Roma Fiumicino e l’Asia Orientale dall’insorgere della pandemia. Questo risultato è frutto di un’importante collaborazione tra Aeroporti di Roma e Singapore Airlines che ci ha visto uniti nel garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza anche durante i mesi di emergenza sanitaria, mesi in cui, benché con scali intermedi, sono stati mantenuti i collegamenti a beneficio della mobilità di persone e merci. Nel festeggiare oggi anche i 51 anni di Singapore Airlines a Roma desideriamo quindi guardare con fiducia ad un prossimo futuro che veda sempre più consolidare la presenza del vettore ed accrescere i collegamenti per Singapore».