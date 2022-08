Singapore Airlines, record di profitti nei primi tre mesi del 2022













Singapore Airlines (Sia) ha registrato nei primi tre mesi del 2022 il record del secondo migliore trimestre in termini di profitto della sua storia con un guadagno di 556 milioni di dollari.

Numerosi sono stati i fattori che hanno portato a tale successo, nonostante la compagnia abbia dovuto far fronte alle attuali sfide internazionali, tra cui l’aumento del prezzo del carburante e la delicata situazione geopolitica.

L’apertura dei confini della Repubblica di Singapore ai viaggiatori vaccinati nell’aprile di quest’anno ha sicuramente aiutato. Singapore Airlines e Scoot, la low cost del Gruppo, hanno potuto pertanto garantito i loro servizi a 5.1 milioni di passeggeri, il che si è tradotto in un aumento del 158,2% rispetto al trimestre precedente e quattordici volte superiore all’anno precedente.

Dall’inizio della pandemia, la compagnia di bandiera di Singapore ha rivisto tutti i suoi aspetti operativi, assicurandosi che l’intero sistema fosse pronto a rispondere rapidamente ai cambiamenti che si sarebbero presentati. Infatti, Sia e Scoot sono state tra le prime compagnie a riprendere servizio e vendite al Changi Airport di Singapore a settembre 2021, quando è iniziato l’allentamento delle restrizioni. Grazie a ciò, nell’ultimo trimestre dell’anno scorso la capacità del Gruppo è salita del 47% rispetto ai livelli pre pandemia e del 61% nei primi 3 mesi del 2022.

Lo sviluppo della flotta è stato sicuramente un altro fattore decisivo: all’inizio del 2022 Sia ha ricevuto due Airbus A350-900, di cui uno si è subito unito al gruppo di velivoli operativi. Nello stesso periodo sono entrati in funzione anche tre Boeing 737-8, consegnati l’anno precedente e un altro, consegnato a inizio 2022, si unirà alla flotta dopo che sarà sottoposto a un ammodernamento della cabina.

Per quanto riguarda Scoot, anch’essa ha ricevuto un A320neo, che è entrato in servizio la scorsa primavera insieme a due A321neo, che sono stati consegnati nel trimestre precedente.

Riguardo le destinazioni, durante il secondo trimestre 2022, il Gruppo ha ripristinato i servizi verso numerose destinazioni nel sud-est asiatico (Cebu, Davao, Hat Yai, Kota Kinabalu, and Medan) e in Cina, a Nanjing. Scoot, in particolare, ha lanciato nuovi servizi verso Jeju, in Corea del Sud. Stando ai dati relativi a fine giugno 2022, il Gruppo vanta 98 destinazioni in 36 Paesi: Sia ne copre 72, Scoot 46 e gli aerei da trasporto merci 107.

Infine, dato un alto numero di domanda, Sia aumenterà i punti di accesso in Giappone, ristabilirà la rete di trasporto in India ai livelli pre pandemia e aggiungerà più voli verso Los Angeles e Parigi, continuando il servizio diretto verso Vancouver, tutto nella prossima stagione invernale.