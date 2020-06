Singapore Airlines rafforza le misure di sicurezza

Ancora più sicurezza per Singapore Airlines, che ha scelto di perfezionare l’esperienza di viaggio in base alla consulenza di esperti in medicina, autorità di controllo e partner, nonché al feedback dei propri passeggeri, lanciando una vera e propria sfida al coronavirus.

Tutte le informazioni sulle misure intraprese (comprese le nuove) prima del volo, in aeroporto, a bordo dell’aeromobile e all’arrivo sono disponibili in una nuova e-brochure che la compagnia aerea invierà anche a tutti i passeggeri prima del loro viaggio.

Queste misure fanno parte della nuova iniziativa #SIAcares, che include progetti di corporate social responsibility che verranno introdotti nelle prossime settimane.

Goh Choon Phong, ceo di Singapore Airlines, ha dichiarato: «Queste iniziative contribuiscono ad assicurare che anche durante l’epidemia di Covid-19 i nostri standard in materia di salute e sicurezza restino parte integrante della nostra promessa di un servizio di prim’ordine. Ciò consente ai passeggeri di viaggiare con fiducia, in quanto consapevoli che abbiamo preso le misure necessarie per salvaguardare il loro benessere durante tutto il viaggio».