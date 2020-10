Singapore Airlines lancia Star Alliance Digital Connection Service

Singapore Airlines è la compagnia aerea selezionata per il lancio della versione digitale di Star Alliance Connection Service. Il servizio è stato introdotto nel 2017 per facilitare le coincidenze strette tra compagnie aeree parte di Star Alliance e finora ha richiesto il supporto di personale dedicato per assistere i passeggeri coinvolti nel trasferimento tra i voli.

La versione digitale di Star Alliance Connection Service è incorporata nell’app mobile della compagnia aerea partecipante e fornisce informazioni aggiornate sui transiti nei principali aeroporti oltre a servizi di navigazione intuitivi tramite lo smartphone del passeggero. In particolare, le informazioni fornite dalla versione digitale includono il percorso ottimale dall’arrivo al gate di partenza, nonché la distanza e il tempo necessari per arrivarci. In caso di coincidenze strette, i passeggeri ricevono una carta digitale di collegamento immediato che consente di passare rapidamente attraverso determinati checkpoint.

Questa versione iniziale riguarda il Terminal 2 dell’Aeroporto Heathrow di Londra. I passeggeri di Singapore Airlines che devono effettuare un trasferimento da o verso qualsiasi altra compagnia aerea parte di Star Alliance all’interno del terminal avranno accesso alle mappe dell’aeroporto tramite l’app SingaporeAir.

Da parte sua, Star Alliance prevede di distribuire la versione digitale del suo Connection Service a più aeroporti con molte connessioni di voli, in modo che possa essere adottata anche da altre compagnie aeree dell’alleanza in futuro. I primi a utilizzare questa versione migliorata saranno gli utenti Android, mentre l’implementazione per gli utenti iOS avverrà successivamente.