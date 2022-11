Singapore Airlines aumenta le frequenze dei voli per Roma

Singapore Airlines ha annunciato un incremento dei voli tra Roma e Singapore. A partire dal 1° maggio 2023, un nuovo collegamento sarà infatti aggiunto ai 3 voli settimanali attualmente operati dalla compagnia. Il nuovo volo partirà da Roma Fiumicino ogni lunedì e verrà operato con l’Airbus A350-900, con una capacità di 253 posti – 42 in Business, 24 in Premium Economy e 187 in Economy Class.

I passeggeri in partenza da Roma avranno un’ulteriore opportunità per provare il servizio di bordo di una delle compagnie aeree più premiate al mondo: tra i riconoscimenti più recenti, lo Skytrax Award vinto da Singapore Airlines per la categoria World’s Best Airline Cabin Crew 2022.

«Il volo aggiuntivo da Roma è un’ulteriore dimostrazione dell’eccezionale domanda di voli Singapore Airlines da parte di chi viaggia per lavoro o per piacere, non solo verso Singapore ma anche verso altre destinazioni del nostro network in Sud-Est Asiatico, Asia settentrionale e Pacifico sud-occidentale», ha detto Dale Woodhouse, general manager Italy di Singapore Airlines.