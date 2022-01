Singapore Airlines apre le vendite della Milano-Barcellona













Avvio d’anno benaugurante per Singapore Airlines, che ha aperto le vendite dei biglietti per il volo Milano-Barcellona: la comunicazione operativa è stata fatta dopo aver ricevuto dalle autorità regolatorie italiane l’approvazione al trasporto di passeggeri su questa rotta.

Infatti, sebbene la compagnia aerea abbia operato tra Milano e Barcellona per molti anni, prima di tale approvazione non le era permesso vendere biglietti e trasportare passeggeri tra la capitale italiana della moda e la metropoli spagnola. I tre voli settimanali sono già disponibili per la vendita e verranno effettuati a partire dal 17 gennaio prossimo, ogni lunedì, mercoledì e venerdì con partenza da Malpensa alle 7.15 e arrivo alle 8.50 e partenza da Barcellona alle 10.10 e arrivo a Milano alle 11.50.

Soddisfazione espressa da Dale Woodhouse, general manager Singapore Airlines per l’Italia: «Per noi è molto importante aggiungere alla nostra rete globale la rotta Milano-Barcellona. Essa offre ai viaggiatori italiani un’opportunità di sperimentare il piacere di volare con l’Airbus A350-900 a doppio corridoio di Singapore Airlines, con le sue tre classi di viaggio, il sistema di intrattenimento all’avanguardia integrato nel sedile e il servizio di bordo rinomato in tutto il mondo».