Singapore Airlines, altro salvataggio da 1 miliardo di dollari

Ammonta a un miliardo di dollari l’ulteriore sostegno finanziario ricevuto da Singapore Airlines per fare fronte all’emergenza da coronavirus. Una tale cifra, si legge in una comunicazione della società, pone la compagnia “su una base stabile mentre affronta le sfide poste dall’epidemia globale di Covid-19”.

L’ultimo aiuto ricevuto dal vettore arriva in aggiunta ai 6,32 miliardi di dollari già concessi dal governo attraverso il fondo sovrano Temasek Holdings.

«Durante questo periodo di incertezza, la compagnia continua a valutare misure addizionali a sostegno della sua liquidità», ha proseguito la nota della compagnia, sottolineando come nelle scorse settimane Singapore Airlines aveva ricevuto prestiti e garanzia tali per far salire la propria liquidità fino a 10 miliardi di dollari. «Siamo grati per il forte sostegno dei nostri azionisti, alle nostre banche di relazione per il loro supporto nell’estensione di prestiti garantiti e non garantiti, nonché di linee di credito impegnate», ha commentato Goh Choon Phong, ceo di Singapore Airlines.