Singapore, a marzo il Mice Virtual Show con 5 viaggi in palio













Singapore lancia il Mice Virtual Show il 3 e 4 marzo, nell’ambito della campagna SingapoReimagine, concept volto a ripensare le esperienze per i visitatori leisure e Mice. Si tratta di una fiera virtuale pensata per connettere buyer da tutto il mondo con i player locali della meeting industry tra cui centri congressi, hotel, location esclusive e tour operator.

In questa occasione Singapore presenterà le ultime novità sulla ripresa degli eventi aziendali in sicurezza, e mostrerà esperienze Mice sempre più interattive. In programma ad esempio, masterclass culinarie con lo chef stellato Malcolm Lee, tour virtuali, e una sessione di mixology per conoscere i segreti delle 22 erbe che compongono il Singapore Dry Gin, realizzato dalla distilleria Brass Lion.

Tra i tour virtuali disponibili si può visitare anche la più antica caffetteria di Singapore, la Killiney Kopitiam, per scoprire la cultura Hainanese e i segreti del caffè.

Singapore punta sulla tecnologia per offrire esperienze esclusive, e mette in palio per i buyer 5 viaggi di tre giorni e due notti a Singapore con Singapore Airlines, inclusi di soggiorno ed esperienze dal vivo, previsti non appena sarà possibile.