SimartWeb, online il portale dedicato al patrimonio culturale di Roma













È operativo il nuovo strumento per conoscere il patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale di Roma Capitale. Il suo nome è SimartWeb ed è un innovativo sistema informativo per la gestione e catalogazione dei beni culturali di proprietà della città eterna, sviluppato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

SimartWeb contiene oltre 500mila schede di catalogo scientifiche di beni: statue, quadri ma anche stampe, foto storiche, edifici, monumenti, aree archeologiche, parchi, giardini e ville storiche.

La competenza tecnica e tecnologica nella realizzazione di questo importante progetto è stata fornita da Sirti S.p.A., hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete.

Per agevolare una lettura integrata dei dati e per invitare a ulteriori approfondimenti, al portale è stata aggiunta la sezione “Roma dalla A alla Z”, all’interno della quale il visitatore virtuale troverà più di 30 percorsi ipertestuali costruiti intorno alle schede dei beni, suggerimenti di lettura del patrimonio di Roma Capitale organizzati per voci tematiche.