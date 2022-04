Silvio Nascimento nuovo presidente di Embratur













È Silvio Nascimento il neo presidente di Embratur, l’ente brasiliano per il Turismo. Durante l’evento di nomina, tenutosi nella capitale Brasilia, l’ex presidente dell’istituzione e neoministro del Turismo, Carlos Brito, ha consegnato l’incarico a Nascimento che era già direttore marketing, intelligence e comunicazione.

«Portiamo il nome del Brasile, le bellezze del nostro Paese, le qualità uniche del nostro popolo e la nostra cultura alla conoscenza di un enorme numero di stranieri. Continueremo il cammino che abbiamo seguito fino ad ora. Auguro al nostro attuale ministro del Turismo, Carlos Brito, molto successo nella sua nuova missione», ha commentato Nascimento.

Carlos Brito ringrazia i dipendenti Embratur per il lavoro svolto e ha sottolineato: «sono molto felice di poter passare la presidenza di Embratur a un amico che ha accompagnato e collaborato in modo decisivo affinché ora possiamo essere ottimisti sul presente e sul futuro del settore».

Gilson Machado Neto, ex ministro del Turismo, ha concluso: «Il nostro lavoro consiste nell’occuparci del turismo, della felicità della gente, e non c’è nessun Paese che lo fa in maniera così esemplare come il Brasile. Affido ora in ottime ed esperte mani le sorti del turismo della nazione a Embratur e al ministero».