Silversea, superate le prove in mare per Silver Moon

La nave Silver Moon di Silversea è più vicina ad accogliere gli ospiti, dopo aver effettuato con successo le prove in mare tra l’8 e il 20 agosto. Con un equipaggio ridotto di circa 320 persone a causa di protocolli sanitari precauzionali, la nave ha viaggiato tra gli stabilimenti Fincantieri di Ancona e Trieste, passando in quest’ultimo porto una settimana di carenaggio.

La data di consegna è fissata al 30 ottobre: Silver Moon diventerà la seconda nave a entrare nella flotta ultralusso di Silversea nel 2020, dopo la consegna di Silver Origin il 3 giugno.

La nave gemella della Silver Muse – Silver Moon – rappresenta l’ultima realizzazione della lunga collaborazione della compagnia di crociere con Fincantieri. Durante i mesi di punta della costruzione ad Ancona, oltre 1.000 professionisti qualificati hanno lavorato contemporaneamente sulla nave, con oltre 390 aziende che hanno contribuito alla costruzione. Verniciate con quasi 100.000 litri di vernice, sono state tagliate oltre 15.000 lamiere e profili in acciaio per formare la sovrastruttura della nave, di cui 920t sono state trasportate da 755 miglia marine di distanza. Circa 1.690.000 m. di cavi elettrici sono stati installati da 18 appaltatori, oltre a 60.000 m2 di isolamento, 450.000 kg di condotti per l’aria condizionata e 92.000 kg di condotti di ventilazione. Inoltre, sono stati installati oltre 5.000 canali di automazione per collegare i meccanismi della nave.

Sulle prove in mare di Silver Moon è intervenuto il capitano Alessandro Zanello, che da 20 anni lavora per Silversea, ed era stato al timone anche per il varo gemella Silver Muse e per Silver Spirit.

«Al mio terzo varo con Silversea, devo dire che le prove in mare di Silver Moon mi sono sembrate un po’ surreali dopo tutto quello che è successo nei mesi precedenti – ha detto – In origine il mio viaggio al cantiere di Ancona era previsto per il mese di aprile. All’epoca ero con la mia famiglia in Canada. Purtroppo non c’erano voli da lì, quindi non ho potuto raggiungere la nave fino a luglio. Le prove in mare si sono rivelate speciali e si sono svolte in circostanze uniche. I protocolli per la salute e la sicurezza sono stati migliorati, compresi i controlli della temperatura, l’allontanamento fisico e l’uso di mascherine per il viso sia sulla nave che nel cantiere navale. Anche i turni per i pasti sono stati rivisti in funzione del Covid 19, e abbiamo mangiato con meno persone al ristorante. La sicurezza era la preoccupazione principale. Ciononostante, siamo riusciti a svolgere con successo tutte le prove. Questa è un’occasione importante per tutti noi, abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo punto».

Della new entry nella flotta ha parlato anche Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea. «Silver Moon sarà un’aggiunta innovativa alla nostra flotta in espansione di navi ultralusso – ha spiegato –Sulla base del successo della nostra amata nave ammiraglia Silver Muse, Silver Moon si spingerà oltre i confini del viaggio per offrire esperienze significative per i nostri ospiti in tutto il mondo. Il nuovo programma pionieristico Salt è un modo in cui i viaggiatori potranno approfondire le loro conoscenze sulle destinazioni, e non vedo l’ora di dare personalmente il benvenuto ai nostri ospiti. Il fatto che la nostra bellissima Silver Moon sia vicina al completamento, nonostante le circostanze così difficili, è una testimonianza dell’eccezionale resistenza e della competenza di tutti coloro che hanno partecipato alla sua costruzione. Per questo sono molto orgoglioso».