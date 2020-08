Silversea Spirit punta su sicurezza e prevenzione delle infezioni

Il 24 agosto, la nave ultralusso Silver Spirit, della Silversea Cruises è diventata la prima nave da crociera di questa categoria a navigare con una certificazione nella prevenzione delle infezioni marittime (Cip-M) di Dnv Gl, società di classificazione di livello mondiale. La certificazione di Silversea dimostra l’impegno della compagnia di crociera a migliorare i protocolli sanitari di bordo per proteggere ulteriormente la salute, la sicurezza e il benessere dei suoi ospiti e dell’equipaggio.

Il programma Cip-M si basa sull’esperienza di Dnv Gl Healthcare nella gestione del rischio di infezioni. Utilizzando l’esperienza di oltre 4.000 audit in più di 640 ospedali in tutto il mondo, gli esperti del centro crociere di Dnv Gl Maritime a Miami e i principali professionisti del settore medico, hanno personalizzato il programma di prevenzione delle infezioni esistente per gli ospedali per soddisfare le esigenze degli armatori e degli operatori. La certificazione si basa su una combinazione di conoscenze tecniche marittime e di esperienza nella prevenzione delle infezioni ed è la più completa disponibile nel settore.

«Siamo orgogliosi di diventare la prima linea di crociera ultralusso a ottenere la certificazione nella prevenzione delle infezioni per il settore marittimo, a dimostrazione del nostro forte impegno a proteggere la salute, la sicurezza e il benessere dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle destinazioni che visitiamo – afferma Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea – Aggiornati dal lavoro del Healthy Sail Panel del Royal Caribbean, stiamo lavorando per migliorare le nostre procedure igienico-sanitarie a bordo. A partire da Silver Spirit, continueremo a lavorare con Dnv Gl per ottenere la certificazione in tutto il resto della flotta per fornire le condizioni più sicure possibili per il nostro sereno ritorno alla navigazione, quando sarà il momento giusto per farlo».

La certificazione triennale di Silver Spirit è fatta su misura per la nave ed è stata assegnata a seguito di un attento controllo di tutti gli aspetti delle operazioni. Dopo un primo audit aziendale che si è concluso il 5 agosto, il 14 agosto 2020 è stata completata un’indagine a bordo. Le aree di interesse dell’audit hanno compreso: piano di prevenzione e risposta alle epidemie Covid-19 della compagnia di crociera; leadership in prevenzione delle infezioni e flusso di comunicazione; gestione delle attrezzature mediche; processi di gestione del rischio di infezione.

Attraverso ispezioni annuali a bordo e audit aziendali a terra, Dnv Gl verifica che una società mantenga un piano operativo dettagliato in conformità con i requisiti Cip-M. Integrando standard specifici marittimi, come il Cdc Vessel Sanitation Program (Vsp) statunitense, i team di esperti sanitari eseguono le ispezioni di certificazione in combinazione con auditor marittimi esperti.