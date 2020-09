Silversea, Roberto Bruzzone è senior vice president of marine operations

A partire dal 1° settembre, Roberto Bruzzone risponderà direttamente al presidente e ceo di Silversea, Roberto Martinoli, e sarà responsabile delle operazioni marine e tecniche della flotta. Suo il compito di supervisionare anche le attività riguardanti le nuove costruzioni e il refitting, oltre alle funzioni di approvvigionamento tecnico e di gestione dell’equipaggio.

Con una vasta esperienza nel settore della cantieristica navale e diverse posizioni coperte in passato presso importanti compagnie crocieristiche internazionali, Bruzzone avrà un ruolo chiave nel sostenere l’espansione della flotta ultra-lusso di Silversea nei prossimi anni.

Dopo un periodo di cinque anni come vice president of technical operations presso un’importante compagnia di crociere (parte di un periodo di 14 anni presso la stessa società), Bruzzone ha assunto la posizione di chief operating officer per supervisionare una società operante come divisione newbuilding di un’altra importante cruise line holding, gestendo importanti team di professionisti e ricoprendo posizioni di elevata responsibilità.

Ingegnere navale con un master in materia, oltre a un executive master in Business Administration presso la London Business School, Bruzzone ha studiato in America, Italia e Londra. È membro sia del Comitato Tecnico del Lloyds Register sia del Comitato Tecnico del Rina.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Roberto Bruzzone nel nostro team – afferma Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea – Il suo bagaglio di competenze porterà un grande valore alla nostra compagnia, mentre continuiamo a far crescere la nostra flotta a beneficio dei nostri ospiti».