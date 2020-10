Silversea migliora la piattaforma di formazione digitale

Silversea Cruises ha potenziato la sua piattaforma di formazione digitale — Silversea Academy — per dotare i partner di viaggio di competenze adeguate.

Il programma di formazione online è accessibile ai partner di tutto il mondo, compresi quelli di Stati Uniti, Canada, America Latina e Asia per la prima volta, e potenziato per gli utenti di Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda; arricchito e ampliato, offre adesso 18 moduli di formazione.

Partecipando ai corsi di formazione online di Silversea, i partner di viaggio avranno migliori possibilità di vendere l’offerta unica e all inclusive della compagnia. Con una flotta che conta otto navi ultralusso, e altre quattro nel portafoglio ordini, Silversea viaggia verso le oltre 900 destinazioni nei sette continenti, sia per crociere di spedizione che per viaggi oceanici.

Tra i comfort, gli ospiti usufruiscono del servizio personalizzato di un maggiordomo, del room service 24 ore su 24, del pranzo e degli spuntini gratuiti serviti in una selezione di ristoranti, di bevande gratuite in tutta la nave e di cocktail con tartine. A bordo delle crociere di spedizione di Silversea sono incluse anche tutte le esperienze a terra, come i tour in Zodiac e l’esperienza di un Expedition Team.

L’hub di formazione consente di conoscere meglio la varietà di offerte di prodotti della compagnia, le destinazioni visitate, le navi e gli itinerari con un’esperienza di apprendimento interattiva e coinvolgente sotto il profilo visivo. Per completare ciascun modulo occorrono mediamente 20 minuti. Alla fine di ciascuno, un quiz al termine del quale si riceve un certificato.

Tra i moduli di formazione ora disponibili, “Selling Silversea” fornisce una comprensione completa della compagnia, delle sue navi e della gamma di destinazioni visitate; “Expedition Cruise Expert”, garantisce una conoscenza approfondita dell’esperienza luxury expedition cruise; vari moduli coprono gli spazi pubblici delle navi, i ristoranti, le suite e i viaggi; altri ancora sono dedicati alle destinazioni visitate, dall’Africa all’Oceano Indiano, al Sud America.

La piattaforma Silversea Academy offre anche un facile accesso a My.Silversea.com portal, dove visualizzare e gestire le prenotazioni, oltre a sfruttare gli strumenti di marketing central per creare campagne efficaci che presentano materiali di marketing personalizzabili e di impatto. C’è anche una scheda “Incontra il Team” per collegare i consulenti di viaggio con il loro team di supporto alle vendite di Silversea.

Per celebrare aggiornamento e ampliamento di Silversea Academy, i partner che completano un modulo di formazione saranno inseriti in un’estrazione mensile, per la durata di tre mesi, che offre la possibilità di vincere una carta regalo da 200 Euro.

«Considerata l’innovativa e unica gamma dei prodotti Silversea, la piattaforma potenziata di formazione digitale di Silversea offrirà uno strumento inestimabile, che permetterà loro di perfezionare le conoscenze e accrescere il proprio business – afferma Andreas Nuessel, direttore generale di Silversea Europa – I partner di viaggio stanno affrontando importanti sfide e noi riconosciamo il loro impegno, offrendo a supporto questa serie flessibile di moduli di formazione. Continueremo a stare al loro fianco, rafforzando le nostre già forti relazioni. Non vedo l’ora di riconnettermi con i nostri preziosi partner nel prossimo futuro».