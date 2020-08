Silversea lancia la collezione Expedition 2021/22

Silversea Cruises svela la nuova collezione di 157 nuovi viaggi Expedition. Con partenze programmate tra gennaio 2021 e luglio 2022, i viaggi rivisti sono stati progettati dagli esperti della compagnia di crociere, spostando ancora più avanti i confini del viaggio ultralusso. L’offerta potenziata comprende itinerari pionieristici nelle Galapagos a bordo della nuova nave Silver Origin, l’inedita Deep Antarctica e la prima crociera ultralusso in Antartide, un grande viaggio artico con lo scalo in 51 porti, e la prima crociera della storia di spedizione intorno al mondo. Saranno 12 gli scali inaugurali durante il viaggio a bordo delle quattro navi di classe Expedition di Silversea.

GALAPAGOS A BORDO DI SILVER ORIGIN. Alle isole Galapagos, 68 nuovi viaggi a bordo di Silver Origin comprenderanno cinque scali inaugurali, tra cui l’isola di Santa Fe. Le isole di Fernandina e Isabela sono ora presenti in entrambi gli itinerari. Gli ospiti avranno maggiori opportunità di ammirare le specie faunistiche dell’arcipelago, tra cui il pinguino delle Galapagos, le tartarughe marine verdi, le iguane endemiche e molte specie di uccelli. A bordo di Silver Origin, gli ospiti godranno del più alto rapporto guida-ospite (1:10) e del più alto rapporto Zodiac-ospite (1:12,5) della regione.

SPEDIZIONE DEEP ANTARCTICA. Il più lungo viaggio di sempre di Silversea in Antartide. I viaggiatori si imbarcheranno per attraversare il Circolo Polare Antartico per una crociera di 20 giorni all’insegna dell’esplorazione del Continente Bianco. La partenza è prevista per il 27 gennaio 2022 e rappresenterà solo una parte di una stagione antartica arricchita di 35 viaggi; la spedizione Deep Antarctica porterà gli ospiti a latitudini mai raggiunte nella storia della compagnia, con Silver Explorer che raggiungerà la latitudine 69°S. Dopo il periodo di permanenza in bacino di carenaggio di Silver Explorer, i crocieristi potranno godere del più alto rapporto esperto-ospite e zodiaco-ospite della regione con 14 Zodiac e un team dedicato di 14 membri dello staff.

LA PRIMA CROCIERA MONDIALE DI SPEDIZIONE DELLA STORIA. In partenza il 25 gennaio 2022, il Giro del Mondo Inesplorato (Uncharted World Tour) di 167 giorni di Silversea sarà la prima crociera mondiale di spedizione della storia. Il viaggio pionieristico porterà viaggiatori avventurosi attraverso oceani e mari, facendo scalo in 107 destinazioni in 20 paesi. Si uniranno al viaggio 70 esperti di spicco e 20 relatori che condivideranno con i crocieristi conoscenze e intuizioni, mentre Silver Cloud navigherà alla volta di alcune delle località più remote della Terra.

ANTARCTICA BRIDGE, LA PRIMA CROCIERA VOLANTE ULTRALUSSO. Offerta ancora più ricca per quanto riguarda l’Antartide, grazie al lancio di Antarctica Bridge, la prima crociera volante ultralusso al mondo verso il Continente Bianco. Con l’opzione di una crociera all inclusive di nove notti a bordo di Silver Explorer, i viaggiatori hanno una maggiore scelta nella durata della spedizione in Antartide, così come per le destinazioni da visitare, con esperienze coinvolgenti nella Penisola Antartica, nella Georgia del Sud, nelle Isole Falkland, nel Mare di Ross e nelle Isole Subantartiche, previste dalla ricca collezione della compagnia.

IL PRIMO VIAGGIO ARTICO. Con partenza il 16 luglio 2021, Silver Cloud darà il via al primo Arctic Grand Voyage di Silversea, che toccherà 51 destinazioni in sette paesi. Viaggiando attraverso alcune delle acque più remote del mondo per 63 giorni, gli ospiti vivranno molte esperienze uniche nel loro genere durante l’all inclusive Arctic Grand Voyage. Nell’ambito di un’arricchita stagione artica, gli ospiti ricalcheranno anche il percorso intrapreso da famosi esploratori del passato durante un’intrepida traversata del Passaggio a Nord Ovest, oltre a effettuare nuove navigazioni alle Svalbard a bordo di Silver Cloud.

Nella nuova collezione di viaggi Expedition 2021/2022 sono inclusi anche 10 viaggi nel Nord Europa, con cinque partenze da vari porti delle isole britanniche e due viaggi verso i fiordi norvegesi; una selezione di spedizioni approfondite nella regione australiana del Kimberley, nel sud est asiatico e in Melanesia; sette viaggi nelle isole del Pacifico del sud, tra cui nuovi viaggi per immersioni subacquee a bordo di Silver Explorer; viaggi immersivi lungo la costa occidentale dell’Africa e dell’Oceano Indiano; una varietà di opzioni in Sudamerica, tra cui due itinerari nei fiordi cileni; e la possibilità di scoprire l’Alaska e la costa occidentale americana.

«I nostri esperti di destinazione hanno lavorato per migliorare l’offerta Expedition per il 2021 e il 2022 e offrire ai nostri ospiti una scelta senza precedenti di esperienze coinvolgenti, dall’Artico all’Antartide e ai luoghi più incredibili tra i due poli – afferma Conrad Combrink, Svp expeditions of turnaround operations and destination management di Silversea Cruises – Messi in luce dal lancio della nostra nuova nave Silver Origin, i nostri nuovi itinerari spostano sempre più in alto il livello della crociera e sostengono la nostra leadership nel segmento dei viaggi ultralusso ed expedition».