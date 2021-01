Silversea, float out di Silver Dawn ad Ancona













Arriva la 10ª nave in casa Silversea Cruises. La nuova unità Silver Dawn ha toccato l’acqua per la prima volta durante il varo, presso il cantiere Fincantieri di Ancona. Inizia ora la fase di allestimento, durante la quale verranno realizzati gli interni.

«Celebriamo con orgoglio questo importante traguardo raggiunto dalla nostra nuova bellissima Silver Dawn – afferma Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea Cruises – La collaborazione di lungo termine con Fincantieri continua a ridefinire i confini nel settore delle crociere ultralusso, e il supporto continuo e l’esperienza del Gruppo Royal Caribbean sono stati inestimabili ai fini della costruzione della nave. Silver Dawn è ispirata a Silver Muse e Silver Moon, ma i nostri ospiti potranno beneficiare di molti miglioramenti pionieristici a bordo della decima nave della flotta. Non vediamo l’ora di rivelarli nei prossimi mesi».

Con la consegna di Silver Origin e Silver Moon nel 2020, e quella di Silver Dawn prevista per novembre 2021, Silversea e l’industria crocieristica globale continuano a dimostrare una grande capacità di recupero.

«Silver Dawn è la quarta nave che realizziamo per Silversea sul progetto di successo ideato per Silver Muse – commenta Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri – Per un costruttore non può esservi riconoscimento migliore che quello di un armatore esigente e prestigioso che accoglie con entusiasmo una piattaforma innovativa. Siamo quindi orgogliosi di celebrare il varo di questa unità, che consolida le leadership tecnologiche e gestionali del nostro Gruppo e che assumono ancor maggior valore nella congiuntura così impegnativa che stiamo attraversando».

Terza nave della classe Muse, e parte di un piano a lungo termine per la crescita e il potenziamento della flotta della compagnia, Silver Dawn è gemella di Silver Muse e Silver Moon (consegnata ad Ancona nell’ottobre 2020).

Ospitando 596 persone in 298 suite con vista sull’oceano – il 96% delle quali avrà una veranda privata – e con un rapporto equipaggio/ospiti di 1:1,45, Silver Dawn manterrà l’intimità della piccola nave e gli alloggi spaziosi. Offrirà interessanti miglioramenti rispetto a Silver Muse e Silver Moon, che saranno svelati prossimamente.