Silversea, ecco la rinnovata Silver Shadow

È tornata a navigare con una nuova elegante livrea – che per la prima volta nella storia della compagnia ha un design bicolore – Silver Shadow, la nave di Silversea sottoposta a un ampio intervento di rinnovamento e uscita di recente dai bacini di carenaggio.

Novità dunque non solo nella livrea nella nave extralusso. Sono state ristrutturate le suite, con modifiche che vanno dal pavimento al soffitto e riguardano in particolare tappeti, mobili e infissi e bagni. Anche i corridoi sono stati sono stati arricchiti con nuovi tappeti e porte.

«Silversea si è evoluta negli ultimi tempi e abbiamo sentito il bisogno di riflettere questa evoluzione nella livrea – ha spiegato il global creative director Jose Vuolo – La nuova estetica fa eco al carattere della nostra linea di crociera, che pone l’accento sulla destinazione e sulle esperienze degli ospiti. Silver Shadow apparirà sofisticata sia al largo di una remota isola caraibica, sia nel porto di una storica città europea, poiché la livrea è stata progettata per rendere affini nave e destinazione».

Per quanto riguarda le aree comuni, il ristorante La Dame sul ponte 7 è stato ampliato per ospitare fino a 40 commensali ed è stato impreziosito con i pannelli di cristallo Lalique su misura, fatti a mano.

Sul ponte 5 c’è una nuova area Atrium con boutique e l’Arts Café, con bancone bar centrale e arredi vivaci. L’Atrium comprende anche un’area per le relazioni con gli ospiti, con un ufficio interattivo e un nuovo ufficio vendite.

Il Connoisseur’s Corner si è spostato dal ponte 7 al ponte 8 ed è stato rinnovato con un’area salotto all’aperto che permette agli ospiti di gustare drink e sigari. Il casinò è stato trasferito dal ponte 5 al ponte 8 e ha un nuovo layout.

Molti altri spazi pubblici di Silver Shadow sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione: La Terrazza, The Restaurant, Panorama Lounge, Zagara Beauty Spa & Fitness Center, Observation Library, The Bar, The Show Lounge, Card/Conference Room, l’area piscina e la pista da jogging e i bagni pubblici. Nuovi mobili da esterno hanno arricchito la terrazza della piscina, i balconi delle suite, La Terrazza e il Panorama Lounge.