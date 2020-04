Silversea, credito di spesa per chi prenota entro il 30 giugno

Parte l’offensiva commerciale di Silversea Cruises, che ha predisposto nuove misure per offrire maggiore flessibilità alla sua clientela. Nel dettaglio, la compagnia offre una riduzione del deposito e un credito di spesa a bordo di 915 euro (1000 dollari) per ogni prenotazione effettuata entro il 30 giugno.

L’offerta di deposito ridotto si applica a tutti i viaggi Silversea, a eccezione di World Cruises e Grand Voyages. Gli ospiti in possesso di Future Cruise Credit possono poi utilizzare il proprio credito per usufruire dell’offerta.

Silversea, inoltre, estende il programma di annullamento Cruise with Confidence a tutti i viaggi attualmente programmati con partenze prima del 31 dicembre 2020. Con la nuova policy, gli ospiti possono annullare la propria crociera per qualsiasi motivo fino a 48 ore prima della partenza e ricevere un credito crociera futuro del 100% dell’importo pagato, con validità di due anni dalla data di emissione. Quando gli ospiti optano per il credito Future Cruise e hanno pagato per intero, la commissione dell’agente di viaggi è protetta sia per la prenotazione annullata che per la prenotazione futura sulla quale viene applicato il credito Future Cruise correlato.

«Il nostro nuovo requisito di deposito ridotto e il programma ampliato Cruise with Confidence – evidenzia Mark Conroy – amministratore delegato di Silversea per le Americhe – sono progettati per rispondere all’incertezza che i nostri ospiti potrebbero avvertire in questi giorni, fornendo allo stesso tempo strumenti aggiuntivi per i nostri partner di viaggio che aiuteranno a incrementare il loro business in questo difficile periodo».

Infine, nei prossimi giorni Silversea lancerà Virtual Visit, una serie di video online progettati per mantenere i partner di viaggio informati e aggiornati con gli ultimi sviluppi dell’azienda. I partner commerciali riceveranno una visita virtuale settimanale da un volto familiare.