Silversea apre le prevendite per le crociere 2022-23

Silversea Cruises apre la prevendita di 315 nuovi viaggi per il 2022-2023 ai membri della Venetian Society. Con la compagnia che diventa più che mai all inclusive, gli ospiti potranno godere di escursioni a terra gratuite e di un volo di andata e ritorno incluso in tutti i viaggi della nuova collezione, viaggiando tra marzo 2022 e maggio 2023, in 669 destinazioni, 114 Paesi, 7 continenti.

«Siamo orgogliosi di offrire ai membri della Venetian Society la prevendita della nostra più grande collezione di itinerari – afferma Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea – Con le escursioni a terra e il volo di andata e ritorno inclusi nel prezzo della crociera per tutte le 10 navi della nostra flotta, i nostri ospiti scopriranno le esperienze più straordinarie in tutto il mondo con una convenienza senza precedenti, viaggiando in profondità in culture accattivanti, paesaggi incontaminati e comunità dal cuore aperto. Ancora una volta, ci spingiamo oltre i confini della crociera ultralusso per il divertimento dei nostri ospiti più curiosi che mai e sempre alla ricerca di nuove avventure».

Sono oltre 61 gli scali inaugurali, tra cui Eidfjord in Norvegia, Rio Guajara in Brasile e Foula nel Regno Unito. La nuova collezione comprende una gamma di viaggi di spedizione rivisitati, tra cui un itinerario che porterà gli ospiti nella foresta amazzonica; prevede, inoltre, le destinazioni più iconiche del mondo, le perle meno conosciute accessibili solo alle piccole navi e partenze che porteranno gli ospiti a vivere eventi di risonanza mondiale.

Le escursioni a terra sono da tempo incluse in tutte le spedizioni Silversea, ma con il lancio della nuova offerta all inclusive gli ospiti potranno scegliere tra oltre 1.400 escursioni a terra gratuite tra un totale di quasi 2.500 esperienze a bordo della flotta oceanica della compagnia. Per ogni viaggio della collezione, gli ospiti potranno usufruire del 10% di Early Booking Bonus Saving di Silversea, oltre a voli inclusi, trasferimenti, hotel, escursioni a terra, tutte le bevande a bordo, mance e wifi illimitato durante il viaggio.

I punti salienti della nuova collezione di itinerari 2022-2023 di Silversea includono: 30 viaggi in Antartide; 12 crociere tra Artico e Groenlandia; 61 itinerari nel Mediterraneo, fino a Mar Nero, Terra Santa e Capo Verde; 28 esperienze tra Nord Europa e isole britanniche; 30 viaggi tra Alaska ed Estremo Oriente russo; 21 crociere in Australia e Nuova Zelanda; 24 itinerari in Asia; 8 tour di Africa e Oceano Indiano compreso lo scalo prolungato a Doha per la Fifa World Cup 2022; 9 esperienze in Sudamerica; 5 Grand Voyages pionieristici.