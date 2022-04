Silver Sun, i viaggi Happy Age e Grimaldi Lines per gli over 55













Partnership strategica tra il tour operator Happy Age, specializzato nelle vacanze per gli over 55, e la compagnia Grimaldi Lines, che danno vita all’offerta Silver Sun 2022.

Insieme ai soggiorni sulle spiagge della Sardegna o nelle più famose località della Costa Brava e della Costa Dorada, c’è anche la traversata a bordo delle eleganti e moderne navi della flotta Grimaldi Lines, che garantiscono il livello di servizio e accoglienza richiesto dai viaggiatori over 55.

In particolare per la Spagna si viaggia sulla linea Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e viceversa, mentre per chi è diretto in Sardegna può scegliere tra le 7 le tratte che collegano il continente all’isola dei nuraghi (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Arbatax, Civitavecchia-Cagliari, Napoli-Cagliari e Palermo-Cagliari).

A questi collegamenti marittimi si affiancheranno dal 14 giugno le tratte Savona-Porto Torres e Savona-Cagliari. La vacanza per i clienti senior di Happy Age inizia così già dal viaggio, con l’accoglienza degli equipaggi e l’alto livello del servizio offerto da cruise ferry e traghetti di ultima generazione, tra cui spiccano le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona e le gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa.

Le cabine e le suite di queste navi sono spaziose. Il ristorante panoramico offre pietanze della cucina mediterranea rivisitate dallo chef di bordo, mentre il self service è a disposizione di chi preferisce un pasto più veloce e informale. Piscina con solarium, area fitness, punti fast food, musica dal vivo al salone Smaila’s e bar centrale aperto h24 completano i servizi a disposizione degli ospiti.

La prima proposta di viaggio del progetto Silver Sun 2022 è la Vitality Week, una vera e propria travel experience in programma dal 30 maggio al 6 giugno prossimi in Sardegna, presso l’Is Serenas Badesi Village: il programma di intrattenimento prevede balli, tornei e appuntamenti sportivi. Per raggiungere l’isola, si viaggerà con Grimaldi Lines sulla linea Civitavecchia-Porto Torres e viceversa.