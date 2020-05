Silver Air, dal 25 maggio tornano i voli sull’Isola d’Elba

A partire dal 25 maggio Silver Air riprende i voli diretti dall’Isola d’Elba verso Pisa, che erano stati sospesi dal 10 marzo a causa del coronavirus.

Il giorno dopo, invece, sarà la volta di Firenze, mentre il 29 maggio Silver Air riprenderà i collegamenti su Milano Linate. Le tratte, operate con un Let410, saranno prenotatili direttamente sul sito.

In collaborazione con l’aeroporto di Marina di Campo, la compagnia ha messo in atto tutte le misure di sicurezza per permettere ai passeggeri di viaggiare in sicurezza. Infatti, a bordo sarà obbligatorio l’uso della mascherina protettiva e i posti saranno limitati a 10 per volo.