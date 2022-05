Silver Air da giugno vola da Bologna all’Isola d’Elba













Al via ufficialmente dal 10 giugno la nuova rotta targata Silver Air che collega l’Isola d’Elba con l’Aeroporto di Bologna e da lì con il resto dell’Europa. Un collegamento che rende la destinazione toscana raggiungibile in una manciata di ore da Berlino, Francoforte, Monaco, Amsterdam e Parigi.

Dopo la sperimentazione avvenuta con successo nell’autunno 2021, il collegamento Bologna-Elba di Silver Air riparte in modo stabile, grazie al sostegno dell’Associazione Albergatori dell’Isola d’Elba e l’appoggio della Gat – Gestione Associata del Turismo che va sotto il marchio Visit Elba per la comunicazione.

Da venerdì 10 giugno sarà possibile, dunque, partire dall’Aeroporto Marconi di Bologna e in 50 minuti di volo atterrare all’Aeroporto La Pila Marina di Campo, nel cuore dell’Elba. Una connessione strategica per guardare ai mercati internazionali a partire da una stagione già caratterizzata dal segno più. Se nel 2020 la pandemia ha ritardato l’avvio della stagione chiusa comunque con buoni risultati, nel 2021 l’Isola d’Elba si è attestata come una delle mete più desiderate, un dato che è confermato nel 2022 con un tasso di riempimento stimato a oggi del 75%, incorniciato da un giugno da record.