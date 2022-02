Silver Air avvia i voli diretti per l’Isola d’Elba













L’Isola d’Elba sarà più facilmente raggiungibile, questa estate, con i voli annunciati da Silver Air chcon il supporto di VisitElba, ha allestito un’offerta di collegamenti diretti da Pisa, Firenze, Milano e Lugano. I voli per l’Isola d’Elba sono già acquistabili ed è anche possibile consultare la disponibilità.

«È importante confermare questa collaborazione e offrire un servizio che ci permette non solo di migliorare la raggiungibilità dell’isola – ha affermato Niccolò Censi, coordinatore gestione associata turismo dell’Isola d’Elba – Ma anche di favorire la connessione con turisti italiani e stranieri grazie ai costi accessibili, alla breve durata del volo e alla connessione con importanti hub che collegano molte destinazioni straniere. Guardando al 2022, questa è per noi la conferma di un traguardo raggiunto che ci permette di rivolgerci con entusiasmo alla stagione estiva in arrivo, con l’obiettivo di confermare ancora una volta l’Isola d’Elba come una delle mete più ricercate e amate dai turisti italiani e stranieri. Un grande lavoro di squadra tra VisitElba e l’Associazione Albergatori in rappresentanza di tutte le associazioni del comparto turistico elbano».

Con questi operativi aerei l’isola d’Elba intende rilanciare la sua variegata offerta turistica, con oltre 200 spiagge e numerosi percorsi ideali per gli amanti del trekking della Mtb, l’isola vuole proporsi come meta per vacanze dinamiche, tra avventura e sport, ma anche per soggiorni all’insegna del relax.

«La costante richiesta di voli di collegamento tra l’isola e gli hub nazionali e internazionali ha favorito la crescita dei collegamenti tra l’Isola, l’Italia e l’Europa – ha aggiunto Daniel Prusa di Silver Air – Siamo operativi tutto l’anno con voli dall’Elba su Pisa e Firenze, hub che collegano le maggiori capitali europee».

Orologio alla mano,infatti, si tratta di collegamenti aerei strategici, che permetteranno ai turisti di raggiungere l’isola velocemente con voli di 45 minuti da Pisa, di 50 minuti da Firenze, di un’ora e mezza da Lugano, e di un’ora e 20 minuti da Milano.