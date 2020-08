Sicurezza e promo speciali nella summer di B&B Hotels Italia

B&B Hotels Italia, con l’obiettivo di garantire ai suoi ospiti un soggiorno in piena sicurezza, ha sviluppato un protocollo di sanificazione dedicato, certificato dal Safety Label High Quality Anti Covid-19, attuato in tutte le sue strutture a tutela degli ospiti e dello staff.

A supporto, sono state individuate otto Golden Rules “Help us Helping You” per assicurare il più alto livello di protezione tra cui l’utilizzo di dispositivi Dpi certificati, plexiglas protettivi presso i desk di accoglienza, e molto altro.

Tra gli altri, poi, B&B Hotels ha implementato il sistema di self check in automatico smart e innovativo, che consente di accedere all’hotel in totale autonomia e sicurezza. Si chiama Mia e aiuterà a compiere tutti i passaggi necessari per effettuare il check in in modo rapido e intuitivo; sarà sufficiente inserire il numero della prenotazione, scansionare i documenti e saldare la prenotazione.

Inoltre, la catena alberghiera vuole premiare gli ospiti che scelgono l’Italia come meta per le proprie vacanze. La speciale promozione, Stay Longer & Choose regala, infatti, 5 euro (a camera a soggiorno) da spendere nei B&B Shop di tutte le strutture italiane durante i soggiorni di luglio e agosto. E se soggiorni il weekend risparmi ancora di più. La tariffa è compatibile con il Bonus Vacanze utilizzabile in tutti gli hotel del territorio nazionale, per agevolare e incentivare i soggiorni nel Paese.